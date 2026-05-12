Hisar Okulları "Sürdürülebilirlik için Eğitim Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak

Hisar Okulları, Robert Kolej işbirliğiyle "Sürdürülebilirlik için Eğitim Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği "okul yaşamına bütüncül biçimde yayılan kültür" olarak ele alacak zirve, 16 Mayıs'ta Hisar Okulları Göktürk Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Zirve, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı dünyanın geleceği için hazırlanmış, iyi niyetli dilekler bütünü olarak anılabilecek hedefler olmaktan çıkarıp, okul yaşamının her aşamasına yayılan "bütüncül bir kültür" haline getirmeyi amaçlıyor.

Açılış konuşmaları, farklı temalara odaklanan paneller, paralel oturumlar ve Öğrenci Çalıştayı ile sürecek program, sürdürülebilirliğin eğitim ekosistemiyle nasıl bütünleşebileceğini ele alacak.

Eğitimciler, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerden oluşan 550'den fazla paydaşın katılacağı zirvenin "Sürdürülebilir Okullar Öğrenci Çalıştayı" bölümü, gençleri sadece dinleyici konumundan çıkarıp karar verici mekanizmaya dahil ediyor.

Çalıştay sonunda öğrenciler tarafından kaleme alınacak olan "Sürdürülebilirlik Manifestosu", katılan tüm okullar için bir yol haritası niteliği taşıyacak. Söz konusu metin, öğrencilerin kendi eğitim ortamlarında başlatacakları savunuculuk hareketinin somut adımı olacak.

Zirve kapsamında düzenlenen çalıştay, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) süreciyle de paralellik taşıyor.

Öğrencilerin çalıştay boyunca geliştireceği çözüm önerileri ve oluşturacakları taahhüt metni, gençlerin iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmeyi hedeflerken, COP31 yolunda Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonuna genç perspektif kazandıracak.

Zirvede "Nasıl Bir Sürdürülebilirlik Eğitimi?", "Paydaş Katılımı ve Sürdürülebilirlik" ve "Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim-İş Dünyası Köprüsü" başlıklı paneller yer alacak.

"Nasıl Bir Sürdürülebilirlik Eğitimi" panelinde, sürdürülebilirliğin sadece müfredat konusu değil, pedagojik yaklaşım olarak nasıl ele alınacağı tartışılacak. Moderatörlüğünü UNESCO Mission 4.7 Eğitim Görev Gücü ve UNESCO Greening Education Partnership Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk'ün yapacağı panelde konuşmacı olarak ECIS Eş Başkanı Jan Dijkstra, Bali Green School Lise Bölüm Başkanı ve Onarıcı Eğitim Strateji Lideri Benjamin Freud, Hisar Okulları Müdür Yardımcısı Nihan Şehsuvaroğlu ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Uzman Eğitimci Gonca Ertekin yer alacak.

"Paydaş Katılımı ve Sürdürülebilirlik" panelinde de toplumsal farkındalığın artırılmasında sivil toplumun ve sosyal girişimlerin rolü üzerine odaklanılacak.

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Fırat'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, ISL Sürdürülebilirlik Direktörü Philip Keech, Roots&Shoots Dernek Başkanı ve Kurucu Üyesi Aslıhan Niksarlı, Suna'nın Kızları Kıdemli Araştırmacı Aysel Madra konuşmacı olarak söz alacak.

"Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim-İş Dünyası Köprüsü" paneli ise eğitimin, iş dünyasının sürdürülebilirlik beklentilerine nasıl yanıt vereceği ve iki dünya arasındaki işbirliği olanakları ele alınacak.

Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi'nden Posta Gazetesi yazarı Arzu Çekirge Paksoy'un yapacağı panelde, A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, Forvis Mazars Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi İzel Levi Coşkun, HP Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Hande Baloğlu Toker ve Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin "Paralel Oturumlar" bölümünde ise öğretmenler tarafından sınıf içi uygulamalardan, doğa ile uyumlu "yaşayan kampüs" tasarımlarına kadar saha deneyimleri katılımcılarla paylaşılacak.

"40'tan fazla sunum ve atölye ile paralel oturumlar bizlerle olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisar Okulları İnovasyon Merkezi Koordinatörü Utku Öztekin, dünyanın geleceğine sahip çıkmanın, sadece çevresel sorumluluk değil, eğitimin taşıdığı dönüştürücü potansiyeli doğru değerlendirme meselesi olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir insanı yetiştirdiklerinde, dünyanın sorunlarını çözmek için gereken adımların büyük istisnalar olmaktan çıkıp günlük hayatın standartları haline geleceğini aktaran Öztekin, "Zirvenin biz yetişkinlere hitap eden bölümünde, eğitimin sürdürülebilirlikle birleştiği noktada çıktılarıyla okul süreçlerine yön verecek paneller ve 40'tan fazla sunum ve atölyeyile paralel oturumlar bizlerle olacak. Zirvemizin öğrenci çalıştayı bölümünde, katılımcı okullarımızın öğrencileriyle hep birlikte ortak akılla sürdürülebilir okullar için taahhüt metni hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öztekin, "Öğrencilerimizin liderliğinde, yıllar içinde gelişerek büyüyecek ortak sürdürülebilirlik kültürü ve bu kültürün eyleme dönüşen haliyle Sürdürülebilirlik İçin Eğitim Öğrenci İnisiyatifi'ni oluşturmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.