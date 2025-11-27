Haberler

Hirfanlı Barajı, Türk Somon İhracatında Önemli Bir Merkez Olmaya Devam Ediyor

Hirfanlı Barajı, Türk Somon İhracatında Önemli Bir Merkez Olmaya Devam Ediyor
Güncelleme:
Kırşehir'in Hirfanlı Barajı'nda yıllık 1500 ton somon üretimi gerçekleştiriliyor. Alpenorth Su Balıkçılık Tesisleri, Türkiye'yi su ürünleri piyasasında temsil ederek hem yerel hem de uluslararası pazarda dikkat çekiyor.

Kırşehir'in su ürünleri üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Hirfanlı Barajı, Türk somon ihracatıyla dikkat çekiyor. Yıllık bin 500 ton üretim yapılan alanda 3 farklı tesiste işlem yapılıyor. Baraj gölünde yetiştirilen somonlar, Rusya, Almanya, Çin gibi ülkelere gönderiliyor.

Kırşehir'in Hirfanlı Barajı kıyılarında faaliyet gösteren Alpenorth Su Balıkçılık Tesisleri, Türk somonu üretimiyle hem yerel hem de küresel pazarda adından söz ettiriyor. Bozkır topraklarında gerçekleştirilen üretim, Türkiye'de su ürünleri sektörüne yeni bir soluk kazandırıyor. Hirfanlı Barajı kıyısında elektrik altyapısının bulunmaması nedeniyle tesis çalışmalarını jeneratörler ve güneş enerjisi panelleri ile sürdüren ekip, bölgedeki yol ve lojistik sorunlarına rağmen üretime ara vermeden devam ediyor. Tesis çalışanlarının kararlılığı, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Karadeniz'e oradan da dünyaya

Alpenorth İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kamışlık sadece Hirfanlı bölgesinden değil, Türkiye'nin su ürünleri geleceğinden de umutlu olduklarını belirtti Kamışlık, "Burada yetişen gökkuşağı alabalıklarını canlı olarak Karadeniz bölgesindeki tesislere gönderiyoruz ve buradan da dünya pazarına giriyoruz. Balık deyince akla Karadeniz geliyor ancak biz bozkırın ortasında bu işi başarıyla yapıyoruz. Lezzet ve kalite açısından iddialıyız. Bugüne kadar yapılan ihracatın toplamı 300 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Her gün yeni hedefler

Kırşehir Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki yılın siparişlerinin alındığını açıklayan Kamışlık, devlet desteğiyle güçlü bir marka oluşturmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Hirfanlı Barajı kıyılarından dünya pazarına açılan Alpenorth Su Balıkçılık Tesisleri; hem üretim kapasitesi hem de ihracat başarısıyla Türkiye'nin iç bölgelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişebileceğini somut olarak ortaya koyuyor. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş ve ekibi de üretim tesislerini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
