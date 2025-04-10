Hintli Turistlerin Türkiye'ye Gelme Potansiyeli Tehlikede

2026'da 60 milyar dolarlık harcama yapması beklenen Hintli turistler, vize kolaylığı sağlayan ülkeleri tercih ediyor. Türkiye'nin bu yarışta geri planda kaldığını söyleyen turizmci Bünyat Özpak, "Hindistan'a Çin modeli e-vize uygulanırsa, Türkiye ilk yılda 1 milyon turist ağırlayabilir" dedi.

Özpak, Türkiye'nin Hindistan'a yönelik vize politikalarında değişikliğe gitmemesi durumunda, dünyanın en hızlı büyüyen turizm pazarlarından birini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Özpak, Hindistan'ın dış turizm harcamalarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Türkiye'nin mevcut vize uygulamalarıyla bu pazardan yeterince faydalanamadığını söyledi.

Özpak, Hindistan'ın giderek artan turizm hacmine dikkat çekerek, "2023 yılında 28 milyon Hintli turist yurt dışına çıktı ve 40 milyar dolarlık harcama yaptı. Bu rakamın 2026'ya kadar 40 milyon turiste ve 60 milyar dolarlık harcamaya ulaşması bekleniyor" dedi.

Ekonomik güç büyüyor, turizm harcamaları artıyor

Hintli turistlerin uzun kalış süreleri ve yüksek harcama eğilimleri olduğunu ifade eden Özpak, ülkenin ekonomik büyümesinin de bu trendi desteklediğini belirtti. Hindistan'da 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,8'lik ekonomik büyüme kaydedildiğini aktaran Özpak, 2027 yılı için 5 trilyon dolarlık GSYİH hedefi bulunduğunu, 2030 yılında ise bu rakamın 10 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini söyledi. Ülkede halihazırda 191 milyarder ve 1,6 milyon milyonerin bulunduğuna dikkat çeken Özpak, orta sınıfın da hızla büyüdüğünü kaydetti.

Hindistan havacılıkta da büyük hamleler yapıyor

Ulaşım altyapısı açısından da Hindistan'ın büyük bir atılım içinde olduğunu dile getiren Özpak, Air India'nın 470, IndiGo'nun ise 500 uçak siparişi verdiğini hatırlattı. Önümüzdeki 5 yıl içinde 75 yeni havalimanının devreye alınmasının planlandığını belirtti.

Rakip ülkeler vize kolaylığıyla öne çıkıyor

Özpak, Tayland, Malezya, Maldivler, Endonezya, Sri Lanka gibi ülkelerin Hintli turistlere vize muafiyeti veya e-vize kolaylığı sunduğunu vurgulayarak, "BAE hızlı e-vize sistemiyle dikkat çekerken, Avrupa Birliği de Schengen süreçlerini dijitalleştiriyor. Bazı ülkeler tatil teşvik ödemesi bile yapıyor," dedi.

Türkiye vize engelleriyle geri planda kalıyor

Türkiye'nin Hintli turistlere yönelik vize politikasının oldukça katı olduğunu belirten Özpak, "Vize ücreti yaklaşık 250 dolar. E-vize sadece Schengen, ABD veya İngiltere vizesi olanlara veriliyor. Hindistan'daki temsilcilikler yılda sadece 250 bin vize verebiliyor. Oysa 1 milyon turist çekilmesi mümkün" şeklinde konuştu.

Milyar dolarlık fırsatlar kaçıyor

Özpak, özellikle Hintli zenginlerin yurtdışında düzenlediği düğün organizasyonlarının Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "300 ila 900 kişilik gruplar, kişi başı 15–25 bin dolar harcıyor. Kasım–Mart arasındaki tatil sezonları da Türkiye'nin düşük sezonuyla çakışıyor. Türkiye'nin kış iklimi Hintliler için ideal" dedi.

Çin modeli E-Vize sistemi çözüm olabilir

Hintli turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttırılması için Çin'e uygulanan hızlı e-vize modelinin Hindistan için de devreye alınması gerektiğini söyleyen Özpak, "Bu bir vize muafiyeti değil. Hızlı, güvenli ve kontrol edilebilir bir sistem. Bu adım atılırsa Türkiye, ilk yılda 1 milyon Hintli turisti ağırlayabilir" diye konuştu.

Vize reformu için geç kalmadan adım atılmalı

Özpak, Türkiye'nin turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için vize reformunun kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bu stratejik kararı şimdi vermezse Tayland uçacak, Dubai kazanacak, Vietnam gelişecek, biz ise sadece seyredeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA