Haberler

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Güncelleme:
Kırıkkale'de yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, banka hesabına giriş yaptığında bakiyesindeki 55 milyon lirayı görünce, gözlerine inanamadı. Gürler, "Banka çalışanları bile önce 55 bin sandı sonra, 55 milyon olduğunu görünce inanamadı. Parayı o an hesabımda gördüğümde yaşam bitti, gerçekten hayaller başlamıştı" dedi.

  • Adem Gürler'in banka hesabına 55 milyon lira yatırıldı.
  • Hesabı MASAK tarafından bloke edildi ve kullanılamaz durumda.
  • Gürler, paranın kaynağının araştırılmasını istedi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde bakiyesinde 55 milyon lira olduğunu görünce adeta dili tutuldu. Arkadaşının gönderdiği 6 bin 750 lirayı görmek için hesaba giriş yaptığını belirten Gürler, ekranda milyonlarca lira ile karşılaştığını söyledi. Hesabının bloke edildiğini anlatan Gürler, yetkililerden sürecin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"GERÇEKTEN HAYALLER BAŞLAMIŞTI"

Adem Gürler, "Geçen hafta pazartesi günü arkadaşım tarafından hesabıma 6 bin 750 lira havale yapıldı. O güne kadar hesabıma girmemiştim. O gün hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm. Şu anda hesaplarım blokeli. Polis ve jandarmadan bilgi aldım, bir şey yapamayacaklarını, herhangi bir dosya açılmadığını söylediler. Parayı o an hesabımda gördüğümde yaşam bitti, gerçekten hayaller başlamıştı. 55 milyonu hesabımda gördüğümde düşünmedim değil yani" dedi.

"BANKA ÇALIŞANLARI DA KENDİNDEN GEÇTİ"

Hesaplarına el konulduğunu ve şu an işlem gerçekleştiremediğini ifade eden Gürler, "MASAK el koyduğu için banka da bir şey yapamadı. Öyle kaldım yani, banka hesabımı da şu an kullanamıyorum. Devlet büyüklerimden en azından bu parayı kim gönderdi, ne yaptı, nereden geldi baksınlar. Bana vermesinler, zaten yasa yoluyla halletmek istiyorum. Burada mağdur olan benim, hesabımı kullanamıyorum. Hayal kurulacak kadar büyük para. Ben 55 sene çalışsam o parayı bir arada göremem. Banka çalışanları da ilk başta 55 bin lira dediler, sonra 55 milyonu görünce onlar da kendinden geçti. 'Bu nasıl bir para?' diye. Beni görüyorsun işçi, emekçi bir insanım. Kendi yağında kavrulan bir insanım" diye konuştu.

"MİLYONDA BİR TANE BEN DENK GELMİŞİM"

Gürler, sosyal medyada benzer durumları araştırdığını ancak örneğine rastlamadığını da belirterek, "Ülkemizde 'ben çok zenginim ama hesabımda 55 milyon gelmiş, kullanmam' diyecek adam yalan söyler. İlk kez başıma geldi. 34 yaşında bir insanım, 34 sene sonra da daha gelmez yani. Milyonda bir tane ben denk gelmişim. Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından ben de baktım, araştırdım. Milyonlarca insandan bir tanesi de benim başıma geldi diye cevap gelmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Ekonomi
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMesut Bayır:

55 milyon mu servet? Etiler de daire alamazsın o paraya. Herşeyi abartmayın be kardeşim... 550 milyon bile servet değil artık

Haber Yorumlarıdeep horizon:

herkes kendinden geçmiş:)))

Haber YorumlarıEmre Özcan:

verme parayı sen hata yapsan dolandirilsan banka sana geri verir mi

Haber YorumlarıDuygu Ela:

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Sanki gönderici görünmüyor atıyorlar gönderek kişi şikayet edip bloke koydurmuştur başka ne olabilir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
