Yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

Hepsiburada, Ahbap Derneği koordinasyonu ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 'Ramazan Dayanışma Paketleri'ni' ulaştırmaya başladı.

Bu Ramazan'da da toplumsal birlik ve beraberlik anlayışıyla, dayanışma odaklı adımlar atma geleneğini sürdüren Hepsiburada, Ramazan Dayanışma Paketleri'ni Türkiye'nin her bölgesinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak amacıyla kurulan Ahbap Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin adet dayanışma paketi ulaştırılıyor. Paketlerin teslimatı, Hepsijet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre iyilik hareketine müşterilerini de dahil ederek büyütmek isteyen Hepsiburada, 'Ramazan Dayanışma Paketleri'ni platform üzerinden de satışa sunuyor. Böylece Hepsiburada müşterileri, Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine, platform üzerinden pratik ve güvenli şekilde destek olabilecek. Bakliyat çeşitlerinden yağa, zeytinden çaya bir ailenin temel ihtiyacı olan kaliteli ürünleri içeren 'Ramazan Dayanışma Paketleri' ile aynı içerikteki 'Ramazan Erzak Kolisi'ni kendisi ya da ihtiyaç sahipleri için satın almak isteyenler, Hepsiburada tarafından sunulan ücretsiz kargo imkanı ile sipariş verebilecekler. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi