Hepsiburada E-ihracat Konsorsiyumu Statüsü Aldı

Hepsiburada E-ihracat Konsorsiyumu Statüsü Aldı
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Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı'nın E-ihracat Konsorsiyumu Statüsü'nü alarak, Türkiye'deki yerel işletmelerin ürünlerinin yurt dışındaki pazar yerlerinde yer almasını sağlayacak yeni bir süreci başlattı.

HEPSİBURADA Ticaret Bakanlığı'nın E-ihracat Konsorsiyumu Statüsü'nü alarak, yurt dışı pazarlara ürün ihracatı konusunda yetkilendirilen platformlardan biri olduğunu duyurdu. Böylece Türkiye'de hizmet veren yerel işletmelerin ürünleri, Hepsiburada aracılığıyla yurt dışındaki pazar yerlerinde yer alacak.

Platform, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E- İhracat Konsorsiyumu Statüsü'nü alarak Türkiye'deki yerel işletmeleri yurt dışı pazarlara taşıyacak yeni bir süreci başlattığını aktardı. Bu statü ile Platform, bünyesindeki satıcıların ürünlerini yurt dışındaki pazarlara ihraç edebilmesi için pazarlama, satış, depolama, iade ve müşteri hizmetleri gibi uçtan uca e-ihracat hizmetleri sunabilecek.

Platform, E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü sayesinde e-ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürürken, Türk markalarının küresel çapta daha görünür ve rekabetçi olmasını hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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