Hepsiburada'dan Girişimci Kadınlara Destek Programı

Hepsiburada, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle "Yol Arkadaşın Burada" adlı eğitim ve mentörlük programını hayata geçirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 2017'de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı'nın sekizinci yılında, yeni bir eğitim programına imza atıyor. KAGİDER işbirliğiyle başlatılacak "Yol Arkadaşın Burada" programı, 30 Eyüy-11 Şubat arasında gerçekleştirilecek. 23 modülden oluşan eğitim programıyla 1000 girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor.

Girişimci kadınları, e-ticarette başarılı olmak için gerekli olan yetkinliklerle donatmayı planlayan program, eğitim ve mentörlük olanaklarıyla girişimci kadınların e-ticarette daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını ve markalaşmalarını amaçlıyor.

Programda marka iletişimi, içerik üreticisinin ürün pazarlaması, yapay zeka uygulamaları, finansal okuryazarlık ve ürün fotoğrafçılığı gibi başlıklar yer alıyor.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan 25 girişimci kadın ise KAGİDER'den birebir mentörlük desteği alacak ve ayrıca yatırımcı önüne çıkmaya yönelik özel bir eğitim programına dahil olacak.

"360 derece bir model sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz, eğitim serisindeki amaçlarının bu tür programlarla ülke ve dünya çapında kadın markaları öne çıkarmak olduğunu vurguladı.

E-ticarete atılmak ve işlerini büyütmek isteyen bir girişimci kadının ihtiyaç duyabileceği her türlü donanımı bu eğitime sığdırdıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kadınlar, LinkedIn'de kişisel marka yönetiminden yapay zeka ile tasarım geliştirmeye, marka tescilinden içerik üreticisi pazarlamaya, ürün fotoğrafçılığından finansal okuryazarlığa kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazanacak. Yüzde 80'i kadın olan eğitmenlerimizin katkısıyla, çoğunluğu online yürütülecek 360 derece bir model sunuyoruz."

Yılmaz, eğitimleri tamamlayan girişimciler için ayrıca bir mentör-menti ağı kurduklarına da dikkati çekerek, "Program ortağımız KAGİDER tarafından sağlanacak olan bu imkan sayesinde girişimci kadınlar, deneyim kazanmış kadın liderlerden birebir mentörlük desteği alacak ve yatırımcı önüne çıkmaya hazırlanmak üzere ayrı bir eğitim programına tabi tutulacak. Bu programın ülkemizde kadın ekonomisinin desteklenmesine önemli katkı sağlayacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu da Hepsiburada ile hayata geçirdikleri "Yol Arkadaşın Burada" programının, kadınların bilgiye, mentörlüğe ve pazara erişimini kolaylaştırarak, onları daha görünür ve etkili kıldığının altını çizdi.

Kadın girişimcilerin dijital ekonomide güçlenmesinin, sadece bireysel başarıları değil, toplumsal dönüşümü de beraberinde getirdiğini vurgulayan Bezircioğlu, KAGİDER olarak, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması için işbirliklerini artırarak devam edeceklerini belirtti.

Bezircioğlu, kadın girişimcilik ekosisteminin, sadece ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda sosyal kapsayıcılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşı olduğunu aktararak, "Bu ekosistemi desteklemek; kadınların birbirinden öğrenebileceği, birlikte büyüyebileceği ve ortak değerler etrafında güçlenebileceği bir alan yaratmak demektir. KAGİDER olarak, bu dayanışma kültürünü büyütmeye ve kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Girişimci kadınların 71 milyonun üzerinde ürünü müşterilerle buluştu

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, 2017'den bu yana 65 bini aşkın girişimci kadının e-ticarete adım atmasına öncülük ederken, bugüne dek 300'den fazla kadın kooperatifini dijital ekosisteme kazandırdı.

Eğitimler, komisyon indirimleri, kargo ve reklam destekleri sayesinde 5 bin kadın kendi markasını yarattı. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla girişimci kadınların 71 milyonun üzerinde ürününü müşterilerle buluşturdu.

HepsiAd, HepsiJET ve Hepsipay gibi e-ticaretteki en temel ihtiyaçlara yanıt veren hizmetlere ek olarak 1 milyon lira ciroya kadar komisyon indirimi, ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, reklam desteği, bankalarla geliştirilen finansal çözümlere erişim, entegrasyon ve ön muhasebe imkanları sunan Hepsiburada, kadın kooperatifleri ise süresiz olarak sabit yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo desteğiyle güçlendiriyor.