Hepsiburada'da Finans Grup Başkanlığına Seçkin Köseoğlu Getirildi

Hepsiburada'da Finans Grup Başkanlığına 1 Ocak 2024 itibarıyla, hali hazırda şirket bünyesinde Stratejik Finans Bölüm Başkanı olarak görev yapan Seçkin Köseoğlu getirilecek.

Köseoğlu, CFO'luk görevini 2014 yılından bu yana bu görevi yürüten Korhan Öz'den devralacak. Öz ise Hepsiburada iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam edecek.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, atamayla ilgili yaptığı açıklamada "Korhan Öz, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Hepsiburada'nın büyüme stratejilerinin şekillendirilmesinde ve karlılığa giden yolun planlanıp uygulanmasında büyük katkı sağladı. Hepsiburada'nın dünya teknoloji borsası Nasdaq'da halka arz sürecini, bunun ardından gelen uyum yükümlülüklerimizi ve finansal süreçlerimizi Korhan'ın liderliği sayesinde başarıyla hayata geçirdik. Hepsiburada'ya uzun yıllar süren katkıları için kendisine teşekkür ediyorum. Seçkin, karlı büyüme ve operasyonel verimliliği artırma konusundaki deneyimi, veri analizine dayalı doğru stratejiler oluşturma konusundaki bilgi birikimi ile Hepsiburada'nın sürdürülebilir karlı büyüme yolculuğuna katkı sağlayacak. Hepsiburada'nın finans ekiplerine liderliği ve bu konulardaki tecrübesinin şirketimize büyük güç katacağına inancım tam" dedi.

Seçkin Köseoğlu, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada "Bir süredir görev yaptığım, Türkiye'yi Nasdaq'da temsil eden ilk ve tek Türk şirketinde CFO rolünü üstleneceğim için mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte şirketimizin sürdürülebilir karlı büyüme yolculuğuna katkı sağlamak üzere çalışacağım için heyecan duyuyorum" diye konuştu.

SEÇKİN KÖSEOĞLU KİMDİR?

Köseoğlu, lisans derecesini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliğinden aldı. 1997 yılında ise Koç Üniversitesi MBA programından mezun oldu. Kariyerine P&G'de başlayan Köseoğlu, Danone, Eczacıbaşı, AMGEN Türkiye ve AMGEN MEA gibi ilaç ve hızlı tüketim malları sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin finans departmanlarında CFO'luk görevinde bulundu. Köseoğlu, şubat ayından bu yana Hepsiburada bünyesinde Stratejik Finans Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktaydı.