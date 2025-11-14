Haberler

Helal Expo 2025: Organik ve Vegan Ürünler İçin Yeni Ticaret Fırsatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Helal Expo 2025, doğal, organik ve vegan ürünleri öne çıkaracak NOV özel alanıyla, Türkiye'nin ticaret hacmini artırarak ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Etkinlik, dünya genelinden alım heyetleri ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni ticaret fırsatları sunacak.

Helal Expo 2025 özel alanlarından Natura, Organik, Vegan'ın (NOV), yeni ticaret fırsatları sunarak, ekonomiye katkı sağlayan stratejik bir ticaret ağı oluşturduğu bildirildi.

Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenecek "11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025" ticarette yeni potansiyeller için fırsatlar sunacak.

Etkinlik, bu yıl küresel ölçekte yükselen doğal, organik ve vegan ürün trendini öne çıkaran NOV özel alanına ev sahipliği yapacak. Bu alan, yalnızca sürdürülebilir yaşam kültürünü güçlendiren bir platform değil, aynı zamanda katılımcı ve ziyaretçileri küresel organik ve vegan pazarlarla buluşturarak ekonomiye ciddi katkılar sağlayan stratejik bir ticaret ağı da oluşturuyor.

NOV özel alanı, gıda ve içecekten kozmetiğe, temiz içerikli bakım ürünlerinden tarım ve çevreye kadar geniş bir ürün gamını ziyaretçilerle buluşturacak. Alan, yerel üreticilerin görünürlüğünü artırırken, onların küresel alıcılarla bir araya gelmelerini sağlayarak Türkiye'nin ticaret hacmini büyütecek güçlü platform sunacak.

Buluşma kapsamında, dünya genelinden alım heyetleri, yatırımcılar ve markalarla kurulacak bağlantılar, üreticilerin yeni pazarlara açılmasına ve yüksek hacimli ticaret anlaşmalarına imkan sağlayacak. Öte yandan, organik ve vegan ürünleri ithal eden ve dağıtan ulusal ve uluslararası alıcılar ile distribütörler de organizasyonda yerini alacak.

Yiyecek, içecek, ambalaj, özel beslenme, güzellik, kozmetik, tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında binlerce profesyoneli ağırlayacak olan NOV, organizasyon boyunca düzenlenecek B2B görüşmelerine, ülke iş forumlarına ve sağlık konferanslarına ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl da yoğun ilgi gören NOV özel alanı 9 binin üzerinde uluslararası ziyaretçi, 500'ün üzerinde katılımcı, 50'den fazla katılımcı ülke ve 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Doğal, organik ve vegan pazarı dünyada ve Türkiye'de büyüyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, küresel doğal, organik ve vegan pazarlarında büyüme sürüyor. Doğal ve organik gıda pazarı 2024'te yaklaşık 224,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken, 2034'te 634,9 milyar doları aşması bekleniyor. Bu veriler, NOV özel alanının küresel pazar trendleriyle uyumlu ve yüksek potansiyelli bir ekonomik mecra olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'de de söz konusu pazarda güçlü bir ivme görülüyor. Son yıllarda pazarın büyüme kaydetmiş olması, Türkiye'nin bu alanda ne kadar dinamik bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Güçlenen talep, Türk üreticileri için hem iç pazarda büyüme hem de uluslararası arenada rekabet avantajı sağlıyor.

Bu veriler ışığında NOV, yalnızca ürün tanıtımı sağlayan bir alan olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin sürdürülebilir üretim ekosistemine ivme kazandıran, ihracatı destekleyen ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sunan önemli bir ticaret platformu niteliği taşıyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.