Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Heimtextil 2025 Değerlendirme Toplantısı Denizli'de Gerçekleşti

Heimtextil 2025 Değerlendirme Toplantısı Denizli'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Heimtextil'e katılan Denizli firmaları, sektörün geleceği için önemli görüş alışverişinde bulundu. 2025 yılı hedefleri ve stratejileri değerlendirildi.

Dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olan Heimtextil, her yıl Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenleniyor. Bu yıl 14-17 Ocak tarihleri arasından düzenlenen fuara, Denizli'den 66 firma katılım sağladı. Heimtextil 2025 Değerlendirme Toplantısı, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde, M. Feridun Alpat Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun yönetiminde yapılan toplantıda, Heimtextil 2025'in çıktıları ele alındı, 2025 yılı için sektördeki beklentiler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Milli katılım konusu, alan ve yer seçimindeki değişiklikler, vize problemleri, ziyaretçi sayılarındaki azalma, sektörel sorunlar, fuar organizasyonlarına dair öneri ve talepler değerlendirildi.

Denizlili firmaları fuarda yalnız bırakmayan ve stantları ziyaret ederek, fuar hakkında görüş alışverişinde bulunan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, düzenlenen toplantıda sektörün geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kasapoğlu, "Heimtextil 2025, Türk ev tekstili sektörünün inovasyon ve kalite konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyduğu bir fuar. Sektörümüzün dünya çapında ses getiren başarılarını sürdürebilmesi için, sadece üretim değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme alanlarında da yatırımlarımızı arttırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2025'te Türk markalarının global pazarda çok daha güçlü bir şekilde yer alacağına inanıyoruz" dedi. Genel tekstil-konfeksiyon mal grupları bazında genel Türkiye ihracatı ve ithalatı verilerini katılımcılarla paylaşan Başkan Kasapoğlu, 2023-2024 karşılaştırmasına vurgu yaptı.

2025 yılı ihracat hedeflerini aktaran ve 2024 yılı verilerine değinen Başkan Memişoğlu ise, "Bu tür uluslararası fuarlara katılım, sadece markalarımızın küresel ölçekte tanınırlığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörümüzün yenilikçi ve rekabetçi yapısını güçlendiriyor. Heimtextil 2025, ev tekstili sektörünün global pazarlarda daha fazla söz sahibi olması adına büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

2025 yılına dair en büyük umut, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte sanayicilerin daha etkili yatırım yapabilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik hamlelerin hızlanması olarak belirlendi. Toplantı, ev tekstili sektörünün global alanda sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda daha etkili stratejiler geliştirmeye devam edeceği vurgusuyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı
img

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
img

İmza atacağı takımın yediği farkı görünce vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.