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Hedef Portföy Ece Hisse Fonu yüzde 16,05 getiriyle haftanın en çok kazandıranı oldu

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Bu hafta yatırım fonlarında en fazla kazandıran, yüzde 16,05 getiriyle Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Emeklilik fonlarında Allianz Yaşam ve Emeklilik Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,88 yükselişle haftanın en fazla kazandıranı oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 16,05 ile Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Allıanz yaşam ve Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 0,88 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20,5317116,05
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,3581596,15
NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON5,2503666,04
AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,8546945,56
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON4,071424,80
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU0,2267164,43
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,0014243,04
İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,26292,89
MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1,4643952,76
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,3860232,73
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1816020,88
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,103490,72
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1385180,71
AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1052830,71
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2034890,71
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1053570,70
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1583560,70
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0963180,70
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1091660,70
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1051190,70
(Sürecek)

Kaynak: AA
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