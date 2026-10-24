Hedef Portföy Ece Hisse Fonu yüzde 16,05 getiriyle haftanın en çok kazandıranı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 16,05 ile Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Allıanz yaşam ve Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 0,88 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 20,53171 16,05 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,358159 6,15 NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON 5,250366 6,04 AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,854694 5,56 PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 4,07142 4,80 AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,226716 4,43 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,001424 3,04 İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,2629 2,89 MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 1,464395 2,76 AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,386023 2,73 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,181602 0,88 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,10349 0,72 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,138518 0,71 AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,105283 0,71 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,203489 0,71 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,105357 0,70 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,158356 0,70 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,096318 0,70 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,109166 0,70 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,105119 0,70

Kaynak: AA

(Sürecek)