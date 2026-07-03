Haberler

Haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre haziranda tüketici fiyatlarında en yüksek artış yüzde 54,26 ile diğer taze meyvelerde görülürken, en fazla düşüş yüzde 37,64 ile meyvesi yenen sebzelerde gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 54,26 ile diğer taze meyvelerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda yüzde 54,26 olan diğer taze meyvelerdeki fiyat artışını, yüzde 44,55 ile yumrulu sebzeler ve yüzde 17,35 ile diğer taze veya soğutulmuş sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) kategorileri izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,85 ile taze turunçgiller, yüzde 8,05 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri, yüzde 6,9 ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri, yüzde 6,27 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yer aldı.

En çok meyvesi yenen sebzeler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi) kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 24,8 ile yeşil yapraklı veya saplı taze veya soğutulmuş sebzeler, yüzde 14,21 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 10,55 ile taze üzümsü meyveler, yüzde 9,54 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler, yüzde 8,96 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 6,29 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar ve yüzde 4,4 motorin (mazot) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, hazirandan aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Diğer meyveler, taze54,26
Yumrulu sebzeler44,55
Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi)17,35
Turunçgiller, taze12,85
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri8,05
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri6,9
Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe)6,27
Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler5,88
Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler5,31
Yağlar5,14
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi)-37,64
Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş-24,8
Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş-14,21
Üzümsü meyveler, taze-10,55
Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze-9,54
Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı-8,96
Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar-6,29
Motorin (Mazot)-4,4
Mücevherat ve kol saatleri-4,15
Yumurtalar-2,57
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı-2,47
Benzin-2,45
Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler-2,44

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı

Milyonları etkileyen ödemeler arttı! Hepsi sil baştan değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Datça'da iş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

İş insanı dükkanda başından silahla vurulmuş halde bulundu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
20 milyonluk düğün için 26 milyonluk bağış!

20 milyonluk düğün için 26 milyonluk bağış!