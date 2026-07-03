Haberler

Emekli ve memur zammı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in açıkladığı Haziran enflasyonuyla memur maaşlarına yüzde 13,52, SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 17,76 zam yapılacak.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.

SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 17,76 oranında zam yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti

Aracının içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!