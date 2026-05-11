Hazır giyimciler yeni dönemde değere odaklanacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan, sektörün orta ve uzun vadede katma değerli üretime odaklanacağını belirterek, "Türkiye artık ucuz üretim ülkesi değil. Biz oyunu fiyatla değil, değerle kazanacağız." dedi.

İHKİB, hazır giyim sektörünün rekabetçiliğine yönelik yeni yol haritasını İHKİB yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

İHKİB Başkanı Paşahan, sektörün yeni dönemde fiyat odaklı rekabet yerine markalaşma ve ikiz dönüşümle katma değerli üretime odaklanacağını söyledi.

Hazır giyim sektörünün yüksek istihdamı ve ihracatta sağladığı güçlü katkı ile Türkiye ekonomisinin stratejik alanlarından biri olduğunu kaydeden Paşahan, "Sektörümüzde istihdamın yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor, toplam 493 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2025 yılında 16,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Sektör 2025'te 12 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladı. Bu rakamlara baktığımızda sektörün ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

Paşahan, sektöre yönelik desteklerin artırılması için ilgili bakanlıklarla görüştüklerini belirterek, taleplerinin karşılanması durumunda sektörde ibrenin hızla yukarı döndürülebileceğini kaydetti.

Paşahan, teşvik ve destek paketlerini sürekli gündeme getirmek istemediklerini ancak söz konusu desteklerin artırıldığı takdirde sektörün performansının hızla yükseleceğini anlatarak, "Orta ve uzun vadede katma değerli üretime odaklanmak durumundayız. Türkiye artık ucuz üretim ülkesi değil. Biz oyunu fiyatla değil, değerle kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Mevcut desteklerden bahseden Paşahan, Türkiye geneli tüm bölgelerde kurulu tekstil ve konfeksiyon yatırımlarının 3 yıl boyunca 6. bölge teşviklerinden yararlandırılmasına ve kurulu kapasitelerin korunmasının sağlanmasına dikkati çekti.

Ucuz işçilik üzerinden Asya ülkeleriyle rekabet edemeyeceklerini dile getiren Paşahan, Avrupa'da üretim ve tedarik zincirinin kökten dönüştüğünü söyledi.

Paşahan, Avrupa'nın sektör için önemli bir pazar olduğunu, Avrupa'da daha uzun ömürlü ve akıllı üretim döneminin başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu konuda avantajlıyız. Kullanılmış giysi ithalatında döngüselliği sunacak ve geri kabul edecek yetkinliğe sahibiz. Daha az adetli, daha nitelikli, daha uzun ömürlü ve yüksek fiyatlı ürünleri üreteceğimiz hızlı bir dönüşümün içine girdik. Özetle biz artık satın alınabilir lüksün, hızın ve kalitenin adresi olacağız. Önümüzdeki süreçte yenilenecek mevzuat gereği Avrupa stok fazlasını yok edemeyeceği için büyük siparişler yerine hızlı ve kontrollü üretim talebi gündeme gelecek. Artık üretimin bir bölümü garanti, kalan kısmı performansa bağlı olacak. Hızlı ve esnek olan kazanacak. İşte burada biz devreye gireceğiz. Yeni dönemde anahtar envanter üreticisi ülke kimliğimizle öne çıkacağız."

"Küresel ticaretin mevcut gerçeklerine uygun bir master plan hazırlanması gerek"

İHKİB Başkanı Paşahan, üretimin ne kadar kaliteli olursa olsun tek başına yetmediğini ve bir marka hikayesi olunması gerektiğini vurgulayarak, markalaşma komitesinin kurulduğunu aktardı.

"Turkish Apparel" algısının küresel ölçekte güçlendirilmesinin, uluslararası pazarlarda agresif tanıtım ve iletişimin, global alıcılarla doğrudan temas imkanlarını kullanarak Türk markalarını küresel vitrine taşıyacağını belirten Paşahan, "Hazır giyim sektörü için küresel ticaretin mevcut gerçeklerine uygun bir master plan hazırlanması gerek. Avrupa Birliği'nin (AB) Hindistan ve MERCOSUR ülkeleri ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının (STA) önümüzdeki yıllarda sektöre vereceği zararları önlemek ve hazır giyimin Made in EU kapsamında kalması için ticaret diplomasisinin imkanlarını sonuna kadar kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Paşahan, sektörün gelişimi için KOBİ'lerin önemine dikkati çekerek, söz konusu şirketlerin bir üst lige çıkarılması için desteklerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türk firmalarının yurt dışından marka alımlarında Ticaret Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanabilmesi için çalışmalar yaptığını aktaran Paşahan, "Yapılan destekler hazır giyim sektörü için çok kıymetli. Marka alımlarında verilecek bu destekler bizim sektörümüz için de önem arz ediyor." diye konuştu.