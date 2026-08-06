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Terörün 40 Yıllık Ekonomik Maliyeti: 2,3 Trilyon Dolar

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 40 yıllık terörle mücadelenin Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakamla enerji ve ulaştırma projeleri gibi alternatif yatırımlar yapılabileceği vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasında terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyeti paylaştı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terörle 40 yıllık mücadelenin Türkiye ekonomisine maliyeti 2,3 trilyon dolar. 2,3 trilyon dolar enerjiye ayrılsaydı, 23 yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek güneş enerjisi santrali kurulabilirdi. 17 yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek rüzgar enerjisi santrali kurulabilirdi. Terörle mücadelenin ülkemize maliyeti ulaştırma sektörüne sağlansaydı, 1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osmangazi Köprüsü, 195 Kuzey Marmara Otoyolu, 218 İstanbul Havalimanı veya 1504 Avrasya Tüneli yapılabilirdi."

Kaynak: AA
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