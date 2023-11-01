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Hazine ve Maliye Bakanlığı, otoyol ve köprülerin satılacağı yönündeki haberi yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün Bakan Mehmet Şimşek'in yaptığı ve Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan varlıklara atıfta bulunarak yaptığı açıklama sonrası servis edilen "Otoyol ve köprüleri satacaklar" haberlerine ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlık, Şimşek'in konuşmasında satış gibi bir ifadenin geçmediğine vurgu yaparak çıkan haberleri yalanladı.