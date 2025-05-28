Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Gayrimenkul Denetim Sistemi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taşınmaz satımı veya kiralanması sürecindeki vergi yükümlülüklerinin Mekansal Veri Analiz (MEVA) Sistemi ile tespit edilmeye başlandığını açıkladı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkullerin alınıp satılması ya da kiraya verilmesiyle elde edilen gelirler ile ödenmesi gereken vergi ve harç gibi yükümlülüklerin takibi amacıyla MEVA Sistemi'ni devreye aldı. Bakan Şimşek, sisteme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşınmazların satımı veya kiralanması sürecindeki yükümlülükler MEVA Sistemi ile tespit edilmeye başlandı. Birçok bilginin aynı anda analizine imkan sağlayan MEVA ile denetim süreçlerini etkin hale getirirken kayıt dışılığı azaltmayı ve gönüllü uyumu artırmayı hedefliyoruz" dedi.