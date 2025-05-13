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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Vergi İncelemesinde Elektronik Dönüşüm

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Vergi İncelemesinde Elektronik Dönüşüm
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi inceleme süreçlerinde elektronik sistem araçlarını kullanma imkanı sağlayan yeni yönetmeliği yayımladı. Mükellefler, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilecek ve düzenlenen tutanakları güvenli elektronik imzayla onaylayabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde elektronik sistem araçlarını kullanabilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vergi inceleme sürecinde Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarından yararlanılabilecek.

Bu kapsamda, defter ve belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesiyle sistem tarafından bir belge üretilecek, bu belgeyi mükellef veya mükellef tarafından defter ve belgelerin ibrazı için vekalet verilenler, güvenli elektronik imzayla imzalayacak.

Vergi inceleme tutanakları, Bakanlıkça oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenebilecek. Tutanakların elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda mükellef veya mükellef tarafından imzalamak üzere vekalet verilenler, söz konusu tutanakları güvenli elektronik imzayla imzalayacak.

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenen tutanaklarda, tutanağın düzenlenme yeri, elektronik ortam olarak kabul edilecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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