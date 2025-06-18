Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Vergi Affı İddialarına Yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affı ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtti ve sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı tarafından, "Hazine Ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır. Nitekim konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır. Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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