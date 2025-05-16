Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Altın Tahvili ve Kira Sertifikası Satışı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Mayıs'ta 1 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Mayıs Salı günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi