Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Ocak 2026 valörlü ve 27 Ocak 2027 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. İhracın toplam tutarı 20 bin 241 kilogram altın karşılığı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 28 Ocak 2026 valörlü, 27 Ocak 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kupon ödemeli, 6 bin 681 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kira ödemeli, 13 bin 560 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
