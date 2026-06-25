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2032 vadeli dolar kira sertifikası için 6 banka yetkilendirildi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 6 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 6 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, KFH Capital, Mashreq ve Standard Chartered'a yetki verildi.

Kaynak: AA / Mert Davut
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