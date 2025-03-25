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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Piyasalara Dair Açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın paylaşımını alıntılayarak, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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