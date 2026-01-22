Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rezervlerimiz Tarihi Zirvede
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 205,2 milyar dolara ulaştığını ve net rezervlerde 139,3 milyar dolarlık artış sağlandığını açıkladı. Ayrıca döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan bir iyileşmenin gerçekleştiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık. Aynı zamanda, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM'den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
