Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek İzmir İş Dünyası ile Buluştu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İzmir İş Dünyası Toplantısı'nda iş dünyasıyla buluştu. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla 'İzmir İş Dünyası Toplantısı' düzenledi. Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

