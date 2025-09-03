Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Fiyat İstikrarı İçin Kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini aktaran Şimşek, Ağustosta yıllık enflasyonun geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini hatırlattı.

Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan olduğunu söyleyen Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA