Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den IMF iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, " Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi. Nebati, "Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır" dedi.

Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır."

Nebati paylaşımında bakanlığın 26 Ağustos 2021'de yaptığı duyuruyu paylaştı. Söz konusu duyuruda "Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla; ABD'ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya'ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.

SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir" ifadeleri yer aldı.

(İHA)