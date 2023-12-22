Üye Girişi
Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Makro Finansal İstikrar Pekişiyor

Güncelleme:
Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150. yıl gong töreninde yaptığı konuşmada, makro finansal istikrarın pekiştiğini ve TL varlıklara ciddi talep olduğunu belirtti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Programın hedeflerinin gerçekleştirilerek firmaların uzun vadeli sermaye kaynaklarına daha güçlü erişiminin sağlanacağını ifade etti. Şimşek ayrıca, bütün vatandaşlara finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Makro finansal istikrar pekişiyor. Açıkladığımız programa güven var, TL varlıklara ciddi talep var. Bunlar firmalarımız, vatandaşlarımızın açısından çok önemli kazanımlara vesile olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150. yıl gong töreninde konuştu. Şimşek, makro finansal istikrarın pekiştiğini belirterek TL varlıklara son dönemde ciddi talep oluştuğunu belirtti.

Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Programın (OVP) hedeflerini gerçekleştirerek firmaların dezenflasyon sonrasında uzun vadeli sermaye benzeri kaynaklara çok daha güçlü erişiminin sağlanacağını söyleyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde OVP'nin uygulanmasıyla ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelleri çok daha sağlıklı bir şekilde atılmış olacak" dedi.

Makro finansal istikrarın pekiştiğinin altını çizen Şimşek, "Açıkladığımız programa güven var, TL varlıklara ciddi talep var. Bunlar firmalarımız, vatandaşlarımızın açısından çok önemli kazanımlara vesile olacak" ifadelerini kullandı.

"Bütün vatandaşlarımıza finansal okuryazarlık eğitimi vermeliyiz"

OVP'nin önemli bir hedefinin sermaye piyasalarını derinleştirmek olduğunun vurgulayan Şimşek, finansal okuryazarlık konusunun da altını çizdi. Şimşek, "8,6 milyon vatandaşımızın borsada yatırım yaptığını görüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın finansal okuryazarlık konusunda desteğe ihtiyacı var. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bir çalışması var, yakın zamanda onu da açıklayacağız. SPK, 2010'dan bu yana yaklaşık 15 milyon üniversite öğrencisine bu eğitimi verdi. Ancak yetmez; bütün vatandaşlarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor. Borsamız sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumdur. Borsanın sağlıklı işlemesi bizim için çok önemlidir. Borsanın sağlıklı işlemesi firmalarımızın sağlıklı finansmana erişimi için en önemli itici gücü olacaktır" diye konuştu.

Borsa bir oyun alanı olmadığını vurgulayan Şimşek, "Eğer birikimlerimizi; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksek mutlaka fiyat istikrarını güçlü bir şekilde sağlamamız lazım. Bu yönde ciddi bir ilerleme var. Son dönemde aylık enflasyonda bir ivme kaybı söz konusu. 2024'te bu daha da ivme kazanacak. Böylece sermaye piyasalarımızın önü açılmış olacak, ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek" şeklinde konuştu.

"Borsada 1 trilyon dolarları zorlayacağız"

Şimşek son olarak Türkiye'nin 2002'den bu yana gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisinin çok daha büyüdüğünü belirterek, "2002 yılını 100 olarak kabul edersek ve reel olarak büyümemizi bugüne taşırsak Türkiye, 100'den 288'e çıkmış. Bize benzer gelişmekte olan ülkeler Çin ve Hindistan hariç 211'e çıkmış. Türkiye son 20 yılda muazzam çok güçlü bir performans ortaya koymuştur. Borsamız açısından baktığımızda; bize benzer ülkelerle bir miktar mesafemiz var. Güney Afrika, Brezilya gibi borsalar şu anda yaklaşık 1 trilyon dolar civarında inanıyorum ki; borsamız önümüzdeki dönemde OVP çalışmalarıyla gerekse sermaye piyasalarında atacağımız adımlarla birlikte biz de o rakamları zorlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Borsa İstanbul Mehmet Şimşek Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title