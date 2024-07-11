Üye Girişi
Haberler

Son 40 günde, 12,8 milyar dolar daha kur korumalı mevduattan çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Aralık 2021'de başlayan Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar devam ediyor. Haziran 2024'te 72,8 milyar dolar olarak açıklanan kur korumalı mevduat hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu anda 60 milyar doların altına inildiğini kaydetti. Son 40 gün içinde kur korumalı mevduattan çıkan para yaklaşık 12,8 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur korumalı mevduat, 60 milyar doların altına indi. Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek istikrar ve reform programının temel hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Şimşek yaptığı konuşmada enflasyonla mücadele ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, Enflasyonda en zorunun geride kaldığını belirten Şimşek, "Enflasyon gelecek ay yüzde 60, sonraki ay yüzde 50 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var. Şu anda dezenflasyon döneminin başındayız. KKM, 60 milyar doların altına indi. Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak" dedi.

DEPREM HARCAMALARINI BİR KENARA BIRAKIRSAK MALİ DİSİPLİNDE BİR SORUN YOK

Türkiye'nin büyüme politikasına ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Programın en önemli hedeflerinden birisi sürdürülebilir büyümedir. Net ihracat katkısı pozitife döndü iç talep makul düzeyde, küresel konjonktürde iyi bir büyüme patikasındayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Önemli hedeflerden diğer sürdürülebilir cari açık. Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız. Kalıcı olabilmesi için yapısal dönüşüme ihtiyaç var. Diğer bir konu mali disiplinin yeniden tesis edilmesi. Deprem hariç açığın milli gelire oranı sadece yüzde 1,6. Depremin gerektirdiği harcamaları bir kenara bırakırsanız mali disiplinde bir sorun yok. Açığın kendisi bir etki oluşturuyor" diye konuştu.

Son 40 günde, 12,8 milyar dolar daha kur korumalı mevduattan çıktıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

BAKAN ŞİMŞEK: KUR RİSKİNİ AZALTTIK

Merkez Bankası rezervlerindeki artışla ilgili de konuşan Bakan Şimşek, "Kur riskini azalttık. Döviz ve altın cinsinin borç stoku içindeki payını azaltıyoruz. Kamunun bilançosunu çok güçlü bir şekilde konumlandıracağız. Rezerv sorunu çözdük. Uluslararası rezervlerde tarihte eşi görülmemiş bir düzeltmeyle karşı karşıyayız. Geçmişte 11 yıl alan birikim miktarı son 1 yıl içerisinde sağlandı. Bankalarla swapı neredeyse kapattık. Swap hariç net rezerv eksi 61 milyar dolardan artı 18 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Net rezervlerdeki düzelme 80 milyar dolar civarına ulaştı" şeklinde konuştu.

"Bakan Şimşek risk primindeki düşüşle ilgili olarak da "Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır. Son 1 yılda risk priminde daralma 450 puan civarında, benzer ülkelere göre risk priminde muazzam iyileşme var. Dış kaynağa erişimde sorun ortadan kalktı. Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

Son 40 günde, 12,8 milyar dolar daha kur korumalı mevduattan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat Mehmet Şimşek Maliye Politika Ekonomi Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

12 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! 11-12 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Barış Alper Yılmaz Hafsanur Sancaktutan sevgili mi? 11-12 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Giorgia Meloni kimdir? Meloni kaç yaşında, nereli? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
500

Yorumlar (1)

şahabettin Ayyıldız:

Işıldayan gözler nerede

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title