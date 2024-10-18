Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışıyla mücadele ve vergi konularında AK Parti milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kimsenin vergi vermek istemediğini ifade eden Bakan Şimşek, hayata geçirdikleri tasaruf tedbirleriyle ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BEN DE TASARRFU YAPIYORUM"

"İnsanlara tasarruf yapın derken ben yapmasam olmazdı. Ben de tasarruf yapıyorum" diyen Bakan Şimşek, "Toplam 814 milyar TL tasarruf ettik. Mesela, bizim Hazine Bakanlığı'nın eski binası depreme dayanıksızdı. Yıkım kararı geldi. Arkadaşlar 'Efendim burada bin 950 kişi var, yer yok, yeni yer kiralayalım' dedi. Ben 'Kesinlikle olmaz, sıkışacaksınız, öyle çalışacaksınız' dedim. İki genel müdürlük kapattık, bu kişileri de oraya yerleştirdik. Bütün diğer bakanlıklara örnek olmak için biz yer tutmadık" ifadelerini kullandı.

"PARAYI KAZANDIĞINI KANITLAYAMIYOR"

Bakan Şimşek vergi kaçağı konusunu anlatırken çarpıcı bir tabloyu da ortaya koydu. Şimşek, '"Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, 'izah et' diyoruz ama izahları yok. 'Bu parayı kazandığınızı kanıtla' diyoruz kanıtlayamıyor" dedi.

ARKADAŞININ BERBER ANISINI ANLATTI

Bir arkadaşının berberde başından geçen bir olayı da milletvekilleriyle paylaşan Bakan Şimşek, "Arkadaşım İstanbul'da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım 'Üzerimde nakit yok' deyince esnaf 'Bankamatik yakında' diye cevap veriyor. Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN'a göndermesini söylüyor. Banka müdürü 'Şirkete ya da size aitse olur gönderirim' diyor. Fakat kuaför, IBAN'ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez 'IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum' diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS'tan çekiyor. Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya da yüzde 20-25 komisyon istiyor" şeklinde konuştu.