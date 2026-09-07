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Hazine nakit gerçekleşmeleri

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Hazine nakit dengesi, geçen ay 49 milyar 816 milyon lira fazla verdi.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 49 milyar 816 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 677 milyar 104 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 627 milyar 288 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 467 milyar 507 milyon lira, faiz ödemeleri ise 159 milyar 781 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 209 milyar 597 milyon lira fazla verdi.

Ağustos ayında nakit dengesinde, 49 milyar 816 milyon liralık fazla oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 24 milyar 183 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 229 milyar 179 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: AA
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