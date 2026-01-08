Hazine nakit gerçekleşmeleri

Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Aralık ayında nakit dengesi 333 milyar 150 milyon lira açık verdi. Geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1,4 trilyon lira iken, giderleri 1,7 trilyon lira olarak kaydedildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2025 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 401 milyar 997 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 735 milyar 574 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 618 milyar 920 milyon lira, faiz ödemeleri ise 116 milyar 654 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 216 milyar 923 milyon lira açık verdi.

Aralık ayında nakit dengesinde 333 milyar 150 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 20 milyar 257 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa-banka net hesabında da 186 milyar 794 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
