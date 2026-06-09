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Hazine iki ihaleyle 150,9 milyar lira borçlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki devlet tahvili ihalesiyle toplam 150 milyar 934,9 milyon lira borçlanma sağladı. İlk ihalede TLREF'e endeksli tahvilin dönemsel faizi yüzde 19,25, ikinci ihalede değişken faizli tahvilin dönemsel faizi yüzde 20,76 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesiyle 150 milyar 934,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Düzenlenen ilk ihalede, 4 yıl (1309 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, dönemsel faiz yüzde 19,25 oldu.

Nominal teklifin 104 milyar 246 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 60 milyar 642 milyon lira, net satış 68 milyar 135 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 4 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 141 milyar 138,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 57 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 20,76 olarak hesaplandı.

Nominal teklifin 24 milyar 735 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 12 milyar 810 milyon lira, net satış 11 milyar 769,7 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 401 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 150 milyar 934,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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