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Dolar Tahvili ve Kira Sertifikası İhracı: 3,5 Milyar Dolar

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihraç etti. Toplam 3,53 milyar dolarlık teklifin tamamı karşılanırken, 3,43 milyar dolar tahvil ve 105 milyon dolar kira sertifikası satıldı. Satış bilgileri bankalara iletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 21 Ağustos 2026 valörlü, 20 Ağustos 2027 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 3 milyar 530 milyon 842 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak, 3 milyar 425 milyon 415 bin dolar cinsi devlet tahvili ve 105 milyon 427 bin dolar tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA
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