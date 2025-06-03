Hazine Bakanı Şimşek: Sulama Altyapısına 1 Milyar Euro Finansman Sağladık

Hazine Bakanı Şimşek: Sulama Altyapısına 1 Milyar Euro Finansman Sağladık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağlanan finansmanın 1 milyar avroyu aştığını açıkladı. Bakan, tarım sektöründeki potansiyeli değerlendirmek ve gıda arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla kamu altyapı yatırımlarını önceliklendirdiklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü tedbirlerle ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı. Tarım sektöründeki potansiyeli değerlendirmek, gıda arz güvenliğini güçlendirmek ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla sulamada kamu altyapı yatırımlarını önceliklendiriyoruz. Dezenflasyon sürecini yalnızca talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uyguladığımız arz yönlü tedbirlerle de destekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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