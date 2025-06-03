Hazine Bakanı Şimşek: Sulama Altyapısına 1 Milyar Euro Finansman Sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü tedbirlerle ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı. Tarım sektöründeki potansiyeli değerlendirmek, gıda arz güvenliğini güçlendirmek ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla sulamada kamu altyapı yatırımlarını önceliklendiriyoruz. Dezenflasyon sürecini yalnızca talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uyguladığımız arz yönlü tedbirlerle de destekliyoruz." - ANKARA