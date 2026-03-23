Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 253 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,7 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 420 milyon lira tahsil edildi.