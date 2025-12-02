Hazar Denizi'nde Sürdürülebilir Ro-Ro Hizmeti İçin Mutabakat İmzalandı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Albayrak Şirketler Grubu ve Kazakistan Demiryolları (KTZ) arasında Hazar Denizi'nde modern, sürdürülebilir ve çok paydaşlı Ro-Ro hizmeti geliştirilmesine yönelik stratejik mutabakat zaptı imzalandı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, mutabakatın, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 26–27 Kasım tarihlerinde AB Küresel Geçit Girişimi tarafından düzenlenen Trans-Hazar Ulaşım Koridoru ve Bağlantısallık Yatırımcıları Forumu kapsamında taraflarca imza altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mutabakatın, Caspian Ro-Ro Company'nin (CRRC) resmi kuruluşundan önce teknik, ticari ve kurumsal hazırlıkların başlatılması açısından kritik bir adım niteliği taşıdığının altı çizildi.

Avrupa Birliği'nin Global Gateway ilkeleri doğrultusunda şeffaf, sürdürülebilir, yeşil, dijital ve uluslararası yatırımcılara açık bir Ro-Ro operasyon modeli oluşturulmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, CRRC'nin hayata geçirilmesiyle, Orta Koridor'un en önemli darboğazlarından biri olan Hazar geçişinde kapasitenin artırılması, geçiş sürelerinin iyileştirilmesi ve Avrupa– Orta Asya taşımacılığının daha dengeli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından CRRC'nin, Hazar Bölgesi bağlantısallığını güçlendirmesi ve sürdürülebilir Avrasya ticaret hatlarını hızlandırması açısından önemli bir stratejik fırsat sunacağı kaydedilen açıklamada, Azerbaijan Caspian Shipping Company'nin (ASCO) girişime katılma niyetini taraflara resmen ilettiği ve sürece yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu bildirerek tarafları Bakü'ye davet ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, CRRC'nin Türk taşımacılık sektörü ve Orta Koridor'un geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Aras, "CRRC, bölge ülkeleri arasında işbirliğinin güzel bir örneğidir. Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra Avrupa Birliği kurumlarının da desteklediği bu girişim, Hazar geçişinin kapasitesini artırarak Orta Koridor'un kesintisiz işleyişine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

UND'nin, Türk taşımacılık sektörünün ve Orta Koridor'un geleceği açısından kritik öneme sahip olacak oluşumun şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğine dikkati çeken Aras, şöyle devam etti:

"UND olarak amacımız, sadece nakliye sektörüne değil, bölgesel kalkınmaya, ticaretin sürdürülebilirliğine ve geleceğin bağlantısallık vizyonuna katkı sunmaktır. Bu çok taraflı girişimde yer alarak ayrıca Türk taşımacılık sektörünün Orta Koridor üzerindeki etkinliğini artırarak, Hazar geçişindeki yapısal sorunların çözümüne katkı sağlayacağına ve AB ile bölge ülkeleri arasında güven artırıcı, yatırım çekici ve uzun vadeli işbirliğini güçlendiren bir platform oluşturacağına inanıyoruz."