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Hayrabolu OSB'de gıda ve yağ tesisi yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla yükseliyor

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Hayrabolu OSB'de gıda ve yağ tesisi yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla yükseliyor
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Hayrabolu OSB'de yaklaşık 2,5 milyar liralık entegre gıda ve yağ fabrikasının inşası sürüyor. Tesis, yağlı tohum işlemeden margarin üretimine uzanan entegre üretim zinciriyle ilçenin üretim kapasitesini artıracak.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine yönelik önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla inşa edilen entegre gıda ve yağ fabrikasının yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu OSB Müdürü Ethem Çetin, ilçenin üretim ve istihdam kapasitesini artıracak yatırımların bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım bedeline sahip tesisin, Hayrabolu'nun tarımsal üretim gücünün sanayiyle buluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade eden Çetin, yatırımın tarıma dayalı sanayinin gelişmesine ve bölgedeki sanayi altyapısının güçlenmesine katkı sunacağını söyledi.

Çetin, Hayrabolu OSB'nin yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiğini belirterek, "Hayrabolu'nun üretim potansiyelini artıracak, tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine imkan sağlayacak yatırımları önemsiyoruz. OSB olarak yatırımcılarımıza ev sahipliği yapmaya ve ilçemizin sanayi altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

84 bin 618 metrekarelik alanda yükseliyor

Çetin, "İnşaat çalışmaları devam eden entegre tesis, yaklaşık 84 bin 618 metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Projede 35 bin 571 metrekare kapalı alan, 49 bin 46 metrekare ise açık alan bulunuyor. Tesiste günlük yaklaşık 979,98 ton yağlı tohum işlenmesi, 342,99 ton bitkisel ham yağ ve 636,99 ton küspe üretilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra tesiste günlük yaklaşık 999,12 ton ham yağ rafinasyonu, 939,17 ton rafine bitkisel yağ ve 151,2 ton margarin üretim kapasitesi bulunacak. Tesisin tamamlanmasıyla yağlı tohumların işlenmesinden ham yağ üretimine, rafinasyondan margarin üretimine, ambalajlama ve doluma kadar uzanan entegre bir üretim zincirinin oluşturulması planlanıyor" dedi.

Yatırımın ilçenin üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra tarıma dayalı sanayinin gelişmesine de katkı sağlayacağını belirten Çetin, Hayrabolu OSB'nin yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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