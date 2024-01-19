Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'da Öğrencilere Giysi Yardımı Yaptı

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Mahmatlı İlkokulu'ndaki öğrencilere giysi yardımında bulundu.

"Köy Çocukları Hayata Projesi" kapsamında yürüttükleri çalışmalarla, öğrencilere eşit eğitim fırsatları sunma hedeflerini sürdürdüklerini belirten Dernek Başkanı Murat Değirmenci, "Samsun'un kırsal mahallelerinde, şehirlerinde ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi yerleşim birimlerindeki çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Bugün burada, Vezirköprü ilçesi Mahmatlı İlkokulu'ndaki çocuklarımıza sadece giyecek değil, umut da götürüyoruz. İlerleyen günlerde de bu çalışmalarımızı hızlandırarak, daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Samsun merkezli olarak faaliyet gösteren derneklerinin, sadece köy okullarıyla sınırlı kalmayarak tüm ilçelerde, ülkede ve dünya genelinde 6 farklı ülkede insani yardım projelerine imza attığını belirten Değirmenci, "Eğitim, özel ihtiyaç sahibi koruma faaliyetleri, insana dokunmak adına attığımız adımların sadece birkaçını oluşturuyor. Toplumumuzun her kesimine el uzatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN