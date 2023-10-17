Havza OSB'ye TCDD yükleme rampası yapılacak

Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Organize Sanayi Bölgesi( Osb ) içinde yapılması planlanan TCDD yükleme rampası sanayicilerimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Yapılacak bu yatırım ile Havza OSB tam bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret eti. Havza TSO Başkanı Erkan Acar'ın da bulunduğu ziyarette Bölge Müdürü Hasan Arı, Havza'da TCDD tarafından yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "TCDD ülkemiz için önemli bir kurum. TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Hasan Arı ile ilçemizde TCDD tarafından yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında geniş istişarelerde bulunduk. Özellikle yapımı başlayan asansörlü demiryolu üstgeçidi halkımızın can ve mal güvenliği için çok büyük önem arz etmekte. Ayrıca Havza OSB içinde yapılması planlanan TCDD yükleme rampası sanayicilerimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Yapılacak bu yatırım ile Havza OSB tam bir cazibe merkezi haline gelecektir" diye konuştu. - SAMSUN