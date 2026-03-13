Dünya ticaretinin rotası yeniden çiziliyor: Samsun Havza OSB

Dünya ticaretinin rotası yeniden çiziliyor: Samsun Havza OSB
Havza Organize Sanayi Bölgesi, 8 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin yeni üretim üssü olarak tanıtılıyor. Bölge, lojistik avantajları ve güçlü enerji altyapısı ile küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

Karadeniz'in en büyük sanayi hamlesi, Türkiye'nin yeni üretim üssü Havza Organize Sanayi Bölgesi(OSB), 8 milyon metrekare alanıyla küresel devlere kapılarını açıyor.

Türkiye'nin üretim ve lojistik ağında stratejik bir konuma sahip olan Havza OSB, 8 milyon metrekarelik dev alanıyla Karadeniz'in en büyük sanayi yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Samsun Valiliği tarafından paylaşılan bilgilerde, bölgenin küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı. Samsun şehir merkezine yaklaşık 75 kilometre mesafede bulunan Havza Organize Sanayi Bölgesi, ilçelerin yerleşim alanlarına yakın konumuyla iş gücüne erişim açısından önemli avantaj sağlıyor. Karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolunun kesiştiği noktada yer alan bölge, Türkiye'nin lojistik ağında stratejik bir merkez olarak değerlendiriliyor.

Bölgede bulunan Devlet Demiryolları yükleme merkezi ile Samsun Limanı arasında kurulan entegrasyon sayesinde sanayi ürünlerinin çevre illere ve uluslararası pazarlara sevkiyatı hızlı ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilebiliyor. Demiryolu bağlantısı, üretimden pazara ulaşım sürecinde önemli bir kolaylık sağlıyor.

Güçlü enerji altyapısı, zengin su kaynakları ve yatırım teşvikleriyle dikkat çeken Havza OSB'nin yüksek istihdam hedefiyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor. Savunma sanayinden otomotive, gıdadan kimya sektörüne kadar birçok alanda üretim yapılmasının planlandığı bölgede, sanayide çeşitliliğin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin üretim gücünü dünya pazarlarıyla buluşturacak önemli merkezlerden biri olarak gösterilen Havza Organize Sanayi Bölgesi, Samsun'un sanayi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirecek projeler arasında yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
