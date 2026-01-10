Haberler

HAVAMAŞ, artık Çukurova'da

HAVAMAŞ, artık Çukurova'da
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen HAVAMAŞ, Adana'nın Çukurova ilçesinden havalimanına düzenli seferler başlattı. Seferler, Fuar Alanı'ndan hareketle Umut Taksi durağını kapsayıp gece-gündüz boyunca devam edecek.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen HAVAMAŞ, artık Adana'nın Çukurova ilçesinden de seferlere başladı.

HAVAMAŞ'tan yapılan açıklamada, Çukurova'da yaşayan vatandaşların havalimanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sefer ağının genişletildiği belirtildi. Yeni hatta, Çukurova bölgesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı'na düzenli saat aralıklarıyla karşılıklı ulaşım sağlanacağı kaydedildi.

Paylaşılan sefer planına göre güzergah üzerinde ana kalkış noktası Fuar Alanı olurken ara durak Öğretmenler Bulvarı Umut Taksi oldu. Seferler gece-gündüz devam edecek.

Güzergah sefer saatleri ise şu şekilde:

"Kalkış (Fuar Alanı): 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30

Umut Taksi: 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45

Varış (Çukurova Uluslararası Havalimanı): 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30

Ayrıca vatandaşların sefer bilgileri ve detaylara 444 33 26 numaralı çağrı hattı ile 'havamas.com' üzerinden ulaşabileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
