Hattat Holding, Amasra'da 725 Milyon Dolarlık Maden Yatırımı Yapıyor

BARTIN'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde faaliyetlerini sürdüren Hattat Holding'in grup şirketlerinden Hema Endüstri A.Ş'nin maden ocağında yurt dışından getirilen 2'nci tam mekanize ayak sistemi kuruldu.725 milyon doları aşan yatırım maliyetiyle sistemde eylül ayından itibaren günlük 3-4 bin ton seviyesinde üretim hedefleniyor.

Geçen yıl Tarlaağzı köyü ile 2 bölgede taşkömürü madeni çıkarmak için - 700 kotunda, toplam uzunluğu 26 kilometre uzunluğunda betonlarla güçlendirilen galeriler açılıp üretime başlanmıştı. Konuya ilişkin bilgi veren Hattat Holding Enerji Grubu Başkan Yardımcısı İlyas Börekçi, "Kurulan teknolojiyle tam mekanize üretim yapacak olan madende, Türkiye'nin yıllık taş kömürü üretimini ilk etapta 5 milyon ton artıracak. Ülkemizin 35-40 milyon tom seviyelerine ulaşan taş kömürü ithalatı dikkate alındığında madenin ilk fazının devreye girmesiyle 600 milyon dolar, ikinci fazda ise 1,2 milyar dolar cari açığın azalacağı öngörülüyor" dedi.

İSTİHDAMA KATKI

Aynı zamanda yüksek makine mühendisi olan Börekçi, şirketin hedeflerine ilişkin "2023 yılı sonunda Norveç'ten alınan tam mekanize ekipmanlarıyla 2024 yılı mayıs ayında üretime başlandı. 2024 kasım ayı itibarıyla Çinli üretici tarafından satın alınan üç set tam mekanize uzun ayak ekipmanının ilk seti sahaya geldi. Modern ekipmanlarla birlikte Eylül 2025'ten itibaren günlük 3 bin-4 bin ton seviyesinde üretim hedefliyoruz. Eylül 2025'te ikinci mekanize üretim panosunun devreye alınmasıyla, 2026 yılında üretimi 1,5 tona, 3'ncü yıl içinde 5 milyon tona, 7 yıl içinde 10 milyon tona çıkarılması amaçlanıyor. Çalışan sayımızı üretime bağlı olarak 700'den 2 bin 500 kişiyi çıkarmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Börekçi, "Biz üretime geçen yıl başladık. İlk panomuzu oluşturduk. İlk panomuz yer altında üretimi tamamladı. Tam mekanize sistemde hazırlamakta olduğumuz 2'nci panonun montajını gerçekleştiriyoruz. 2'nci mekanize ayak sistemini - 430 kotuna kurulumu bu ay içerisinde tamamlayarak, üretime geçeceğiz. Çıkardığımız taş kömürleri bölgedeki termik santrallere, çimento fabrikalara gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hattat Holding Başkanı Mehmet Hattat ise projeyi tamamen kendi öz kaynaklarıyla yürüttüklerini söyleyerek "Bir kuruş banka borcumuz yok. Türkiye'de böyle büyük bir maden tesisini kendi imkanlarıyla yürüten tek firma biziz. İstanbul'daki projelerimizden elde ettiğimiz gelirle burayı finanse ediyoruz."

Hattat, "Karadeniz'de ilk kez modern mekanizasyon sistemiyle kömür çıkarıldı. Çnli mühendislerle yürütülen proje kapsamında 700 metre derinliğinde, 8 metre çapında kuyular açıldı. Bugün hedefimiz yılda 10 milyon ton kömür üretmek. Bu da Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. İlk kez Karadeniz'de tam mekanizasyon sistemi uyguluyoruz" dedi.

'SANTRALDEN VAZGEÇTİK, KÖMÜRÜ DOĞRUDAN SATACAĞIZ'

Başlangıçta kömürle çalışacak termik santral planladıklarını ancak bundan vazgeçtiklerini dile getiren Hattat, amaçlarının ürettikleri kömürü doğrudan termik santrallere satmak olduğunu belirtti.