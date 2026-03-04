Yazı kurak geçiren Hatay ve Osmaniye'deki barajlar mevsim yağışlarıyla toparlandı

MEHMET BAYRAK/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Hatay ve Osmaniye'de geçen yaz etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyeleri gerileyen 8 barajın doluluk oranı, kar suları ve yağmurun etkisiyle arttı.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl son 65 yılın en az yağışını alan Hatay'da, Karaçay Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya geriledi.

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip baraj, ocak ve şubattaki yağışlar sayesinde toparlandı.

Doluluk oranı mart başında yüzde 80'e kadar çıkan Karaçay Barajı, kentin 1 yıllık su ihtiyacını karşılayacak seviyeyi yakaladı.

Yayladağı yeniden yüzde 100'ü gördü

Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleri ile Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan 454 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 40'ı geçti.

Altınözü ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan 55 milyon metreküp kapasiteye sahip Yarseli Barajı'nın seviyesi de kar suları ve yağmurun etkisiyle yüzde 42'yi gördü.

Yayladağı ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulama için kullanılan 6,5 milyon metreküp kapasiteye sahip Yayladağı Barajı ise son 2 yılın ardından yeniden yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Hatay'a yeni baraj kazandırılacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kentin 2025'te ciddi kuraklık yaşadığını söyledi.

Kentin geçen yıl mevsim normallerinin 3'te 1'i oranında yağış aldığını belirten Masatlı, "2026 yılına geldiğimizde ise ocak ve şubat aylarında etkili olan yüksek yağışlarla barajlarımızın doluluk oranlarında belirgin artış gördük. Önümüzdeki süreçte özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında ilave yağışların da gelebileceğini tahmin ediyoruz. Bu gidişatla, geçen yıla kıyasla hem yağışlarda hem de doluluk oranlarında daha iyi bir tabloyla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Masatlı, tasarruflu davranmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Suyu korumak sadece bugünü değil yarınlarımızı da korumaktır. Hatay'ımızda su güvenliğini güçlendirecek her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." dedi.

Kente 5'inci barajı kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren "Arsuz ilçemizin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanması adına Gönençay Barajı'mızın ihalesini yapıldı. İnşallah ihale süreçleri de en kısa sürede tamamlanır ve baraj inşaatına hızlı şekilde başlanır." dedi.

Osmaniye'deki barajlar iyi seviyede

Yazı kurak geçiren illerden Osmaniye'de doluluk oranları kritik seviyelere gerileyen barajlar ocak ve şubattaki yağışlarla canlandı.

Kentin sulama ve elektrik ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Aslantaş Barajı yüzde 84, Mehmetli Barajı yüzde 53, Berke Barajı yüzde 97, Kalecik Barajı ise yüzde 53 doluluk oranına ulaştı.