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Hatay'da Ekmeğe Büyük İndirim: 200 Gram Ekmek 7.5 TL

Hatay'da Ekmeğe Büyük İndirim: 200 Gram Ekmek 7.5 TL
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Hatay'da bir işletme, diğer yerlerde 12.5 TL'ye satılan 200 gram ekmeği 7.5 TL'ye satarak kampanya başlattı. Fahiş fiyat artışına karşı vatandaşın ekmek alabilmesini hedefleyen işletme, yoğun ilgi gördü.

Hatay'da bir işletme herkes ekmek alabilsin diye başlattığı kampanyayla 200 gram ekmeği 7 buçuk TL'den satmaya başladı. İl genelinde 12 buçuk TL'ye satılan ekmeği 7 buçuk TL'ye satan işletme vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Dörtyol ilçe merkezinde hizmet veren bir işletme, fahiş fiyat artışına ve enflasyona karşı vatandaş kolaylıkla ekmek alabilsin diye 200 gram ekmeği 7 buçuk TL'den satmaya başladı. Hatay il genelinde 12 buçuk TL'ye satılan 200 gram ekmeği 7 buçuk TL'ye satışa sunan işletme, vatandaşlardan olumlu tepki aldı.

"Ekmeğimizin gramajı 200 gram üstü geliyor, gramajında düşüş yok ve fiyatı 7 buçuk TL"

Vatandaş dostu işletme sahibi 50 yaşındaki Veli Sönmez, "Herkes evine ekmek alabilsin diye 7 buçuk TL'den başlattığımız kampanya yoğun ilgi görüyor. Biz Dörtyol ilçesinde bilinen esnafız yaptığımız kampanyada vatandaşlarımız daha çok ekmek almaya geliyor. Bizim tek sıkıntımız burada yolun biraz ters olması bizi çok etkiliyor. Ekmeğimizin gramajı 200 gram üstü geliyor, gramajında düşüş yok ve fiyatı 7 buçuk TL. Vatandaşlar kampanyamızın uzun sürmesini istiyor bizlerde sürdürebileceğimiz kadar devam edeceğiz" dedi.

Ekmeğin fiyatının her yerde 12 buçuk TL olduğunu fakat kendisinin kampanya kapsamında 7 buçuk TL'ye aldığını ifade eden Emirhan Güloğlu, "Gittiğim çoğu işletmede ekmek 12 buçuk TL oradan almayıp, buraya geldiğimde ekmeğin fiyatının 12 buçuk değil de 7 buçuk TL olduğunu fark ettim. Ekmeğin fiyatının 7.5 TL olduğunu ilk duyduğumda şaşırdım ve baya ucuz. Buradaki işletme sahibi kampanya yapmış ve herkes için de çok iyi olmuş" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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