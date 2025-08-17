Hatay'da Çupra ve Levrek Üretimi İhracatla Büyüyor

Hatay'da Çupra ve Levrek Üretimi İhracatla Büyüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde özel bir firma tarafından kurulan tesis, çupra ve levrek yetiştiriciliği yaparak büyük bölümünü Avrupa'ya ihraç ediyor. Tesis, 20 kadın da dahil olmak üzere 70 kişiye istihdam sağlıyor ve üretim hedefi 12 bin ton.

Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında kafeslerde yetiştirilen çupra ve levreklerin büyük kısmı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Özel bir firma tarafından 5 yıl önce Pirinçlik Mahallesi kıyısında faaliyete geçirilen tesis aracılığıyla denize kurulan 33 kafeste balık yetiştirilmeye başlandı.

Çupra ve levrek yetiştiriciliğinin yapıldığı tesiste 20'si kadın 70 kişiye istihdam sağlandı.

Açıktaki kafeslerde büyütüldükten sonra kıyıdaki tesise taşınan balıklar, kadınlar tarafından temizlenip uygun saklama koşullarında paketleniyor.

Balıkların yaklaşık yüzde 10'u yurt içinde satılıyor, yüzde 90'ı da İspanya, İtalya ve Portekiz'e gönderiliyor.

Hedef 12 bin ton üretim

Tesis sorumlusu Mustafa Bozkuş, AA muhabirine, 2019'da faaliyete geçen tesiste şu anda yıllık 8 bin ton balık yetiştirdiklerini söyledi.

Akdeniz'in mavi sularının kafes balıkçılığı için güzel imkan sunduğunu anlatan Bozkuş, çupra ve levreğin yurt dışından çok fazla talep gördüğünü belirtti.

Ürünlerin büyük bölümünü ihracata gönderdiklerini dile getiren Bozkuş, "Üretime 500 tonla başladık, şimdi hedefimiz 12 bin ton. Üretimimizi artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Arsuz'da üretilen balıklarımızın yüzde 90'ı İtalya, İspanya ve Portekiz'e ihraç edilmektedir. Arsuz bölgesinde yetiştirdiğimiz balıklar özellikle tercih edilmektedir." dedi.

Bozkuş, hem tesisin üretim kapasitesini artırmayı hem de daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kadınlar kazanç elde ediyor

Tesiste çalışan kadınlardan 47 yaşındaki Ayten Sürücü, kazancıyla 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladığını söyledi.

29 yaşındaki Sezen Orul ve 19 yaşındaki Sümeyra Cıvıkçıoğlu da balıkları temizleyip paketleyerek gelir elde ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Ekonomi
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

AK Parti'ye neden geçti? Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

Sahte polislere şafak operasyonu! Evlerden neler çıktı neler
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nurgül Yeşilçay'ın şok olduğu an: Reis diye kapıyı açtım

Nurgül Yeşilçay'ın şok olduğu an: Reis diye kapıyı açtım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.