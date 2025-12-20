HASAT 2025'te 500 yatırımcı bir araya geldi

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, HASAT 2025 etkinliği ile ilgili "500'e yakın yatırımcı burada yer aldı. Yine 500'ün üzerinde girişimcimiz vardı. Çok büyük bir organizasyonu dört oturumda tamamlamış olduk." dedi.

Teknopark İstanbul'da düzenlenen HASAT 2025 etkinliği sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, etkinlikle Türk teknopark ve girişimcilik ekosistemine yeni bir ses getirmek istediklerini belirtti.

Etkinlikte Teknopark bünyesindeki önemli firmalara ödüllerini verdiklerini aktaran Akyol, "Yeni kurduğumuz Çağla Girişim Fonu ile savunma sanayisinde fikir aşamasından teknolojiye ve teknolojiden üretime kadar tüm basamakları doldurduğumuz, girişimcilere finans konusunda tüm destekleri sağladığımız bir sistem kurduk." diye konuştu.

Etkinliğin isminin HASAT olmasının 2013 yılından beri ektikleri tohumların hasat zamanını ima ettiğini vurgulayan Akyol, "Bu metaforla yola çıktık ve bu sene HASAT 2025 dedik ama inşallah HASAT 2050'leri göreceğiz. Burayı, Türkiye'nin en büyük cazibe merkezi yapmak istiyoruz. İnovasyonların sergilendiği, dünyadan girişimcilerin ve yatırımcıların buluştuğu bir merkez haline gelmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyol, organizasyonda 2 binin üstünde katılımcının yer aldığının altını çizerek, "500'e yakın yatırımcı burada yer aldı. Yine 500'ün üzerinde girişimcimiz vardı. Çok büyük organizasyonu dört oturumda tamamlamış olduk." şeklinde konuştu.

Teknopark İstanbul'dan 750 milyon dolar ihracat

Teknopark bünyesinde bulunan girişimci firmaların yüzde 50'sinin ihracat yapan firmalar olduğuna vurgu yapan Akyol, bugüne kadar toplamda 750 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Akyol, her yıl yüzde 20 büyüyerek devam ettiklerini dile getirerek, gelecek yıl yaptıkları ihracatın 1 milyar doları geçmesini beklediklerini söyledi.