Harnup, üreticisini sevindirdi

MERSİN - Mersin'de hasadı yapılan Harnup diğer adıyla 'Keçiboynuzu' kilogramda 25-30 TL arasında alıcı bulması üreticisini sevindirdi. Yurt içinin yanı sıra İsveç, Norveç, Lübnan ve Rusya başta olmak üzere bir çok ülkeden talep görüyor.

Akdeniz iklimin hakim olduğu bölgelerde doğal olarak yetişmesinin yanı sıra Mersin'de bir çok bahçesinin kurulduğu keçiboynuzunda başlayan hasat verimli geçti. Özellikle Erdemli ve Silifke ilçelerinde yoğun olarak ticareti de yapılan keçiboynuzunda hasat sona yaklaştı. Üreticiler değnek yardımıyla özellikle engebeli araziler de kurdukları bahçelerdeki ağaçlardan tek tek olgunlaşan keçiboynuzlarını düşürerek topluyor. Yetişmiş ve belli bir yaşa gelmiş bir ağacın bir ton civarında ürün verebildiği belirtiliyor. Şuanda kilogramı 25 ile 30 TL arasında üreticiden tüccara satılan ürünün ilerleyen süreçte 45-50 TL'yi görebileceği ifade edildi. Keçiboynuzu bahçesi kurup ürünlerini toplayan üreticilerden Kerim Yılmaz'da kendisini direk yurt dışından arayanların olduğunu söyledi.

"Büyük miktarda gelir getirecek"

Bu sene hasadı yaptıklarını aktaran üretici Yılmaz," Bu sene mahsulümüz bereketli geçti. Şuanda fiyatlar 22.5 ila 30 TL arasında gidiyor ama biz 40, 45, 50'yi bekliyoruz. Çünkü keçiboynuzunun kullanıldığı sanayisi çok. Kullanıldığı sanayisi çok olduğu için alternatifi de olmayan bir ürün olduğunu için talep çok. Hem içeriden, hem dışarıdan, hem gıdacılardan çok büyük talepler var" dedi.

İşlenip yurt dışına gönderildiği sanayileri alanlarını öğrendiklerinde altından değerli olduğunu belirten Yılmaz," Almanya, İsveç, Norveç, Beyaz Rusya'dan dahi talep var, Lübnan'dan aşırı şekilde çekirdek isteniyor. Ballı çerezlik olarak aşırı şekilde yurt dışından bir talep var. En güçle içeriğe sahip kaliteli keçiboynuzu da bizim Türkiye'de, Akdeniz kıyı bölgesinde. Ondan dolayı talep çok. Ama bu yıl köylüye büyük miktarda gelir getirecek. Çünkü meyve rezervimiz iyi. Köylümüzün de büyük bin kısmı bundan geçim sağlıyor" diye konuştu.

Yurt dışından üreticilerde aranmaya başladı

Yurtdışından arayıp talepte bulunanların olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Almanya'dan arayıp peynirde kullanmak üzere isteyen oldu. Lübnan'da çekirdeği için isteyen oldu. Arap ülkelerinden ballı çerezlik isteyen oldu, yüklü miktarda. Ama biz bahçeciyiz, yetiştiriciyiz. Toplayıcı, sanayici olmadığımız için gönderemiyoruz ama bizimle irtibata geçiyorlar, arıyorlar. Bizde şaşırıyoruz dış ülkelerdeki kullanıldığı sanayileri duydukça, öğrendikçe. Şaşırıyoruz bu nasıl bir ürün diye" sözlerini tamamladı.