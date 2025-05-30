Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
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Almanya merkezli dünya devi Haribo'nun Hollanda'da piyasaya sürülen bazı ürünlerinde uyuşturucu madde izine rastlandı. Şirket ürünleri toplatma kararı aldı.

Hollanda'da bir ailenin üyeleri dahil birçok kişi, Haribo yedikten sonra kendilerini iyi hissetmediklerini bildirdi.

Hollanda'daki gıda güvenliği kuruluşunun (NVWA) sözcüsü, ürünü yedikten sonra 'baş dönmesi' şikayeti ile hastaneye gidenlerin olduğunu bunun üzerine yapılan testler sonucunda şekerlemelerde uyuşturucu izine rastlandığını açıkladı. NVWA yetkilileri, şu ana kadar üç farklı pakette uyuşturucu madde izine rastlandığını bildirdi.

ÜRÜNLER GERİ ÇAĞIRILDI

Haribo yönetimi olası riskleri göz önünde bulundurarak Hollanda'daki tüm ürünlerini piyasadan çekme kararı aldı.

KAÇ KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ BİLİNMİYOR

Söz konusu paketlerin tavsiye edilen tüketim tarihinin Ocak 2026 olduğu aktarılırken, kaç kişinin sorun yaşadığı netleşmedi. NVWA, polisin esrarın şekerlemeye nasıl karıştığını araştırdığını duyurdu.

Öte yandan esrar içeriği bulunan paketlerin hakiki Haribo mu yoksa sahte mi olduğu da kesinleşmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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