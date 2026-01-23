Hareket CEO'su Abdullah Altunkum, DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı oldu

Hareket Üst Yöneticisi (CEO) Abdullah Altunkum, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye- Katar İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hareket, Katar'da ve bölgede edindiği operasyonel deneyimiyle öne çıkıyor.

Şirketin enerji, altyapı ve endüstriyel yatırımlar odağındaki etkin varlığı, Altunkum'un yeni görevinde Türkiye-Katar iş dünyası arasında somut ve sonuç odaklı işbirlikleri geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunkum, "DEİK 2025 Seçimli Olağan Genel Kurulları sonucunda, DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Katar ile Türkiye ilişkilerini, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın önderliğinde, Yürütme Kurulu ile ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçladıklarını aktaran Altunkum, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ve karşılıklı değer üreten işbirlikleriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle diğer iş konseylerine seçilen tüm Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, güven ve destekleri için tüm delegelerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."